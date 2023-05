La France se tourne davantage vers la Côte d’Ivoire alors qu’elle est en difficulté dans les pays tels que le Mali et le Burkina-Faso. En effet, les 11 et 12 mai, la secrétaire d’État française au développement Chrysoula Zacharopoulou séjournera en Côte d'Ivoire. Cette visite s’inscrit dans le cadre du lancement de deux projets. Le premier est dans le secteur de la Défense et le second dans le domaine agricole. Tout ceci s’inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre les deux pays.

« L'objectif est d'accélérer le développement de l'Académie qui est devenue un centre d'excellence africain dans la lutte contre le terrorisme », a fait savoir une source diplomatique auprès de l’Agence de presse française. Cette dernière précise qu’il s’agit d’une coopération qui va s’accentuer sur la lutte contre le terrorisme. « C'est aussi un projet emblématique de l'évolution que la France souhaite donner à son partenariat de sécurité avec les pays africains : un engagement très fort sur la formation, l'aide au développement et la capacité de lutte contre le terrorisme », a poursuivi cette source.

Rappelons que tout ceci intervient après la brouille entre les autorités maliennes et celles du Burkina. En effet, Bamako a mis fin à la collaboration avec Paris sur le plan militaire dans la lutte contre le terrorisme. Il y a quelques semaines, le Burkina-Faso a demandé le retrait des troupes françaises du pays. La France a quitté en 2022 le Mali après près de 10 ans de combat contre les islamistes, mettant ainsi un terme l'opération Barkhane.