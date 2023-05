Al Pacino, l'acteur légendaire connu pour ses rôles marquants dans le cinéma hollywoodien, s'apprête à accueillir un nouveau membre dans sa famille. À 83 ans, Pacino attend son quatrième enfant. Sa petite amie, Noor Alfallah, 29 ans, est enceinte et devrait donner naissance dans un mois, comme l'a confirmé un représentant de l'acteur à TMZ. Pacino est déjà père de trois enfants. Sa fille aînée, Julie Marie, est née de sa relation avec l'entraîneure d'acteurs Jan Tarrant. À 33 ans, elle a suivi les traces de son père en se lançant dans le monde du cinéma, travaillant à la fois comme actrice et réalisatrice.

Pacino a également deux jumeaux, Anton James et Olivia, 22 ans, nés de sa relation avec l'actrice Beverly D'Angelo. La grossesse de Noor Alfallah, avec qui Pacino partage sa vie depuis plusieurs années, marque un nouveau chapitre dans la vie de l'acteur. Malgré les défis inhérents à la paternité à un âge avancé, Pacino semble prêt à accueillir ce nouveau bonheur dans sa vie.

Al Pacino, né en 1940 à New York, est l'une des figures les plus emblématiques du cinéma hollywoodien, avec une carrière cinématographique exceptionnelle qui s'étend sur plus de cinq décennies. Il s'est fait connaître en 1972 avec son rôle de Michael Corleone dans le film culte "Le Parrain", un rôle qui lui a valu sa première nomination aux Oscars. Son interprétation intense et captivante de Tony Montana dans "Scarface" en 1983 a cimenté sa réputation de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il a reçu un Oscar du meilleur acteur en 1993 pour son rôle de Frank Slade dans "Le Temps d'un Week-end". Pacino a également excellé au théâtre, remportant deux Tony Awards, et a continué à se produire à la fois au cinéma et sur scène tout au long de sa carrière, témoignant de son dévouement indéfectible à son art.