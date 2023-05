L'ancien président du Bénin, Nicephore Soglo, a reçu un soutien dans sa lutte pour la libération des prisonniers politiques. Mercredi dernier, le 17 mai, des dignitaires, des sages et des notables de Kétou, d'Abomey et des régions environnantes ont rendu visite à Soglo à son domicile de Cotonou. Ils ont salué ses efforts pour libérer le ministre Reckya Madougou et le professeur Joël Aïvo, tous deux emprisonnés. L'annonce de cette visite a été faite hier par l'ancien président. L'initiative, orchestrée par Dah Azon et Sa Majesté Koutchika, avait pour objectif de soutenir et encourager l'ex-chef de l'Etat dans sa quête de paix et d'unité nationale. "Nous sommes fiers des actions du président Soglo en faveur de la paix et de l'unité nationale", a déclaré Sa Majesté Koutchika à sa sortie d'audience.

Ils ont salué l'apport de Nicephore Soglo en tant que premier président de l'ère du renouveau démocratique, ayant conduit le pays de 1990 à 1996 d'abord en tant que Premier ministre de transition puis en tant que président de la République. Les dignitaires ont également salué la résilience et le calme de Soglo face aux défis personnels qu'il a dû surmonter, notamment l'exil de son fils aîné, alors maire de Cotonou, la tentative d'assassinat de son autre fils, et le décès de son épouse.

Enfin, les dignitaires ont aussi promis de soutenir activement les efforts de Soglo pour libérer les prisonniers politiques. Ils se sont engagés à mener des actions concertées auprès d'autres autorités traditionnelles et des populations, pour favoriser l'évolution de la situation vers une concorde nationale. Soglo a accueilli ses hôtes assisté de son fils, le ministre Galiou Soglo selon le communiqué.