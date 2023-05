La Chine est inquiète de l'expansion de l'OTAN en Asie, où elle a des intérêts stratégiques. En effet, après l'annonce de l'ouverture probable d'un bureau de l'alliance atlantique à Tokyo, la diplomatie chinoise a exprimé ses préoccupations. Selon une porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui s'est confiée à un média japonais, « l'expansion continue de l'OTAN vers l'est dans la région Asie-Pacifique, l'ingérence dans les affaires régionales, les tentatives de détruire la paix et la stabilité régionale et la poussée pour la confrontation des blocs appellent à une grande vigilance des pays de la région ».

La Chine craint que l'expansion de l'OTAN ne menace sa sécurité nationale et ses intérêts dans la région. Elle a par le passé fustigé le rapprochement entre la Corée du Sud et le Japon, et mis en garde les États-Unis qui soutiennent cette alliance. Elle a même accusé les États-Unis de provoquer une confrontation entre Séoul et Pyongyang. Ce n'est pas la première fois que la Chine s'exprime sur l'expansion de l'OTAN. En effet, la Chine voit d'un mauvais œil l'expansion de l'alliance transatlantique en Europe de l'Est ces dernières années, tout comme Moscou.

Elle a même estimé que cette expansion était l'un des facteurs qui a milité en faveur du démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. Pour rappel, la Russie a lancé une offensive en Février de l'année dernière en Ukraine car elle sentait sa sécurité menacée si l'OTAN s'installait à ses frontières. Quelques semaines avant le démarrage de l'offensive, Moscou avait exigé que les Occidentaux renoncent à leur expansionnisme militaire en Europe de l’Est. Il faut préciser que la Chine estime que les pays de la région asiatique doivent travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité, sans ingérence extérieure.