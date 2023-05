Dans une nouvelle escalade diplomatique, la Russie a pris pour cible le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, en le plaçant sur sa liste des personnes recherchées. Cette décision survient après une déclaration du chef du Comité d'enquête russe, Alexandre Bastrykine, lors du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, où il a annoncé que le procureur de la Cour, les juges présidents et trois autres juges seraient bientôt ajoutés à cette liste. La Russie invoque la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale pour justifier ces mesures.

Barack Obama et 499 autres personnalités américaines sur la liste noire russe

En plus de cette annonce, le gouvernement russe a déclaré avoir placé l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, ainsi que 499 autres personnalités et responsables américains sur une liste noire. Le ministère des Affaires étrangères russe a annoncé que "l'entrée en Fédération de Russie est fermée à 500 Américains" en réponse aux sanctions régulièrement imposées par l'administration Biden. Les relations entre la Russie et les États-Unis sont tendues depuis un certain temps déjà, marquées par la question de la guerre en Ukraine. Les sanctions mutuelles imposées par les deux pays ont contribué à l'escalade de ces tensions.

Article similaire Plaintes de Michelle Obama: Barack Obama fait son mea culpa Dans une récente interview avec Nate Burleson, co-animateur de CBS Mornings, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a admis que sa femme Michelle avait raison…

Concernant la CPI, la Russie justifie ses actions en se référant à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, signée en 1973. Cette convention vise à protéger les personnes bénéficiant d'une protection internationale contre les atteintes à leur sécurité. La Russie affirme que les actions de la CPI et des personnalités américaines ont violé cette convention, justifiant ainsi les mesures prises à leur encontre. Cependant, ces mesures ont également des implications importantes. Cela pourrait également affaiblir le statut de la CPI en tant qu'organe international indépendant chargé de la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.