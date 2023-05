La Banque africaine de développement (BAD) s'apprête à déployer une initiative novatrice en faveur de la transition climatique en Afrique : la Banque verte africaine. Cette initiative vise à faciliter l'accès au financement mondial pour soutenir une croissance résiliente, verte et durable sur le continent. Les premières institutions à bénéficier de cette initiative seront la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDC Bénin) et la Banque nationale d'investissement en Côte d'Ivoire (BNI).

L'initiative de la Banque verte africaine fait suite à une évaluation menée par la BAD et les Fonds d'investissement climatiques dans six pays africains. Cette évaluation a révélé que les banques vertes ont un potentiel important pour attirer de nouvelles sources de financement catalytiques, en soutenant le développement à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques grâce à des capitaux mixtes et à la mobilisation d'investissements privés locaux.

L'objectif ambitieux de cette initiative est d'augmenter la part des financements verts de 3 % à 10 % par an d'ici à 2030. Alors que les besoins d'investissement pour la transition climatique en Afrique sont estimés à 2 800 milliards de dollars d'ici à 2030, les fonds actuellement investis sur le continent restent limités et la part couverte par le secteur privé est encore faible. La Banque verte africaine vise donc à combler cette lacune en renforçant la capacité des institutions financières locales à financer des projets verts et en attirant des investissements privés à grande échelle dans le domaine de l'action climatique en Afrique.

Cette initiative est soutenue par des partenaires tels que les Fonds d'investissement climatiques, Action climatique en Afrique du Canada, le Green Bank Network et Amundi. Ces partenaires fournissent une assistance technique et mobilisent des ressources financières pour renforcer la gouvernance climatique des institutions financières locales et faciliter l'origination et le suivi des projets verts. Amundi, par exemple, soutient l'initiative en formant les équipes de gestion et d'investissement des facilités vertes, tout en mobilisant ses véhicules d'investissement dédiés au développement durable pour soutenir la capitalisation des facilités vertes et participer ainsi au développement des investissements verts en Afrique. (avec APO)