Détenu à la prison civile d'Abomey-Calavi depuis plus d'un an suite à une affaire de vol de ferraille, un prisonnier a passé l'arme à gauche au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou dans la matinée de ce mardi 16 mai. Le disparu souffrait d'une infection pulmonaire.

A.S. a été mis derrière les barreaux depuis un an quatre mois environ. Il s'est retrouvé dans les mailles de la justice suite à une affaire de vol de ferraille à Houègbo, dans le département de l'Atlantique. À cause de l'infection pulmonaire dont-il souffrait, le détenu a été admis au bloc opératoire du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou dans l’après-midi du lundi 15 mai dernier. Il a rendu l'âme dans la matinée de ce mardi 16 mai après qu'il soit admis à la salle de réanimation.

Article similaire Bénin : un bureau de recueil des plaintes au CNHU-HKM de Cotonou Dans le souci d’améliorer ses différentes prestations, le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou a mis en place un bureau d'écoute, de…

Pour rappel, un détenu de la prison civile d’Abomey-Calavi s'était éteint en décembre 2022 après qu'il ait été transféré au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou pour recevoir des soins médicaux. Selon la cellule de communication du CNHU, le décès de ce prisonnier n'était pas lié à une mauvaise prise en charge. Il avait bénéficié des soins appropriés. Cependant, « l’évolution de son tableau a nécessité son transfert dans une autre clinique universitaire de l’hôpital. Malheureusement, son décès a été constaté avant admission dans le service de transfert, sans signe de détresse particulier », avait indiqué la Direction générale du CNHU-HKM de Cotonou.