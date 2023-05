Un agent de sécurité et un agent d'entretien ont perdu la vie par noyade mercredi dernier à Cotonou. Les corps sans vie des deux victimes ont été rejetés par la mer le vendredi 19 mai 2023. S'étant rendus à la plage de Finagnon dans le 1er arrondissement de Cotonou pour une séance de baignade, un agent de sécurité et un agent d'entretien ont perdu la vie. La mer a emporté les deux amis le mercredi 17 mai 2023 et a rejeté les dépouilles vendredi 19 mai dernier.

En effet, l'agent de sécurité a fait une pause quelques instants après le démarrage de leur séance de baignade. De son lieu de repos, il constate que son ami risquait de se noyer et criait à l'aide. Ainsi, l'agent de sécurité s'est à nouveau jeté à l'eau pour voler au secours de l'agent d'entretien. Cependant, les deux hommes ont été emportés par la mer. Après le rejet de leurs corps par la mer, la police républicaine est intervenue pour les constats d'usage et les corps des victimes ont été remis à leurs parents pour inhumation. Pour rappel, un collégien a été emporté par les vagues de la mer à Fidjrossè le 16 mars 2023. Il s'était rendu à la plage en compagnie de ses amis. Se sentant en danger, le jeune garçon demandait de l'aide. Mais il avait déjà rendu l'âme avant que son corps ne soit retiré de la mer.