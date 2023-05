Par décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, la Cour constitutionnelle du Bénin a autorisé le retour de l’ex-ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey à l’Assemblée nationale. Suite à la décision de la Haute juridiction en matière constitutionnelle, le député Janvier Yahouédéou entre temps suppléant de Hervé Hêhomey est sorti de son mutisme. Dans un message rendu public, il a pris acte de cette décision et a souhaité à son titulaire devenu successeur, « un bon séjour à l’Assemblée nationale ». Pour l’Honorable Janvier Yahouédéou, son « engagement politique éthique n’est pas une course de vitesse mais, une course d‘endurance avec obstacles qui permettent de tester la pertinence et la constance de votre vision ».

( Lire l’intégralité du Message Janvier YAHOUÉDÉOU)

Béninoises et béninois,

Chers concitoyens,

La cour constitutionnelle de notre pays a rendu sa Décision par laquelle elle met fin à ma mission de vous représenter à l’Assemblée Nationale. Je prends acte de cette décision.

Tout en vous remerciant très sincèrement de votre grand soutien à ma modeste personne, tout le long de cet épisode de notre vie politique, je vous réitère mon engagement à une action politique éthique et de qualité au service des intérêts supérieurs de nos concitoyens où qu’ils se trouvent.

Un engagement politique éthique n’est pas une course de vitesse mais une course d‘endurance avec obstacles qui permettent de tester la pertinence et la constance de votre vision. Je suis pour le Bénin que je continuerai à bâtir à vos côtés.

Je souhaite à mon titulaire devenu successeur, un bon séjour à l’Assemblée nationale, au service de l’avenir du peuple béninois à travers une législation qui comble ses attentes de justice et d’épanouissement individuel et collectif.

Je ne finirai pas mon propos sans dire ma gratitude au Chef de l'État, le président Patrice TALON.

Quant à moi, je cite Roosevelt <<chacun doit faire ce qu’il peut, là où il se trouve>>. Je continuerai de croire en mes capacités de vous être utile sur d’autres fronts de développement. Merci de tout cœur.

Janvier YAHOUÉDÉOU