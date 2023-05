Le président de la République Patrice Talon a procédé à la nomination des membres du comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation du Fonds des arts et de la culture, à travers un décret en date de 5 avril 2023. Sur proposition du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, le président de la République a nommé trois personnes pour superviser la liquidation du Fonds des arts et de la culture (Fac) au Bénin.

Au sein de ce comité, Célestin Adango Godonou représente le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. La présidente du comité, Gnundéwé Christel Yèbè, est la représentante du ministère de l’Economie et des finances. Quant à Rodéric Toudonou, il est nommé en tant que représentant du Bureau d’analyse et d’investigation. Les trois membres du comité de supervision de liquidation du Fonds des arts et de la culture ont été nommés à travers le décret n°2023-136 du 5 avril 2023. Conformément à l’article 3 de ce décret cosigné par le président de la République, Patrice Talon, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola et le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, l’application du présent décret sera assurée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.