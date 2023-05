La population de la commune de Djakotomey est en deuil. Fernand Domanou, un opérateur économique originaire de cette commune du département du Couffo a été retrouvé mort le lundi 8 mai 2023 à IIlara, commune de Kétou dans le département du Plateau. Il est Initiateur d’un projet de port sec entre le Nigéria et le Bénin sur un domaine sis à moins de 10 km du Nigéria et qui devrait être déclaré d’utilité publique.

Mais, les autorités nigérianes ont fait savoir que c’est trop distant d’eux. Décidé à faire aboutir coûte que coûte son projet, le défunt a été obligé de trouver un autre domaine à IIlara et aurait eu l’approbation des autorités locales. Appelé pour un tête-à-tête avec les propriétaires terriens au lendemain d’une rencontre entre les autorités et les autochtones, Fernand Domanou a été froidement abattu par des individus non encore identifiés sur le lieu du rendez-vous. La police républicaine de la localité informée, selon certaines sources, a immédiatement ouvert une enquête afin d’une part, de connaître les mobiles réels de ce crime crapuleux, d’autre part, retrouver les personnes qui sont à la base de cet ignoble assassinat