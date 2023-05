Avec l'accompagnement de la police républicaine, la Direction départementale de l’industrie et du commerce Zou-Collines (Ddic-Zc) a mené une opération qui a permis de mettre la main sur un réseau d'individus spécialisés dans la fabrication de boissons frelatées ce mercredi 03 mai. Trois personnes se sont retrouvées dans le filet des forces de l'ordre. Des biens ont été saisis. Une infrastructure de fabrication de boissons contrefaites a été découverte mercredi 03 mai dans la commune de Glazoué, par la Direction départementale de l’industrie et du commerce Zou-Collines (Ddic-Zc).

Trois personnes se sont retrouvées dans les mailles de la police républicaine au cours de cette opération. Beaucoup de matériels ont été retrouvés et saisis chez les mis en cause. Il y a entre autres, 115 litres de l’alcool local dénommé « Sodabi », des liqueurs Red et Black Label, des étiquettes de boissons et près de 1000 bouteilles de liqueur vides. Les trois personnes arrêtées par les forces de l'ordre seront présentées au Procureur de la République près le Tribunal d’Abomey dans les jours à venir.

Suite à cette opération, le directeur départemental Zou-Collines de l’industrie et du commerce contacté par téléphone par ''Le Matinal'' a confié que son équipe a réussi cette opération grâce à une collaboration avec les populations de la commune de Glazoué. Rafiou Challa invite les habitants des départements du Zou et des Collines à faire encore plus, preuve de bonne foi. Il leur faut ‹‹ collaborer avec la Ddic en dénonçant les auteurs de ces actes qui portent dangereusement atteinte à la santé du public ››, d'après le directeur départemental Zou-Collines de l’industrie et du commerce Rafiou Challa.