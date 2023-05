L'école des officiers de Toffo dans le département de l'Atlantique au Bénin a été ce lundi 1er mai 2023 le théâtre d'une explosion « survenue dans une soute à munitions pendant un transfert de matériels obsolètes ». Suite à cet incident, le Chef d'État-Major Général des Forces de Défense et de Sécurité a réagi par le biais du chef du bureau information et relations publiques. Selon lui, « une dizaine de militaires ont été blessés suite à cet incident pyrotechnique ». Il a précisé que « les militaires blessés ont été évacués au Centre national hospitalier et universitaire, HKM » pour une meilleure prise en charge.

Communiqué

Ce lundi 1er Mai 2023, en début d'après-midi à l'Ecole Nationale des Officiers de Toffo, une explosion est survenue dans une soute à munitions pendant un transfert de matériels obsolètes. Une dizaine de militaires ont été blessés suite à cet accident pyrotechnique. Ils ont été aussitôt évacués au Centre National Hospitalier Universitaire-HKM et pris en charge dès leur arrivée.

Une équipe technique du Centre de Perfectionnement aux Actions Post- conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) a été déployée sur le site en vue de le sécuriser. Le Chef d'Etat-Major Général des Forces armées béninoises, souhaite un prompt rétablissement aux personnes directement affectées par l'incident. Il tient à rassurer les populations riveraines sur le fait que la situation est maîtrisée. Il les invite cependant à ne pas manipuler les debris issus de l'explosion et à se rapprocher des personnels de l'Ecole nationale des Officiers ou du Commissariat de Police le plus proche, en cas de découverte de fragments d'explosifs.

Cotonou le 1er mai 2023

Commandant Finagnon V. Ebénézer HONFOGA

Chef bureau Information et Relations Publiques