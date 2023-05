Du 20 mai au 03 juin 2023, le Ghana accueillera la Coupe d’Afrique des Nations de l’Union des Fédérations ouest africaines de la zone B dames (CAN-UFOA-B dames, Ghana 2023). C’est pour mieux se préparer pour cette compétition et s’acclimater que les Amazones du Bénin des moins de 20 ans sont mises au vert depuis le mercredi 10 mai 2023 à Lomé au Togo. La sélection nationale U-20 dames du Bénin est accompagnée par le sectionneur national Abdoulaye Ouzérou et d’une forte délégation.

Il faut signaler qu’après quelques jours de travail sur les plans technique et tactique, l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Bénin livrera le 16 mai 2023 à Lomé, un match amical contre la sélection nationale U20 dames du Togo. Ce match permettra à l’entraîneur national Abdoulaye Ouzérou et à son staff technique, de juger la première semaine de travail. A la fin de leur préparation au Togo, les Amazones U20 dames du Bénin vont rallier le Ghana pour la compétition proprement dite. Rappelons qu’à l’issue du tirage au sort du lundi 17 avril 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire, le Bénin est logé dans le groupe A en compagnie du Ghana (pays organisateur de la compétition) puis de la Côte d’Ivoire. Quant au groupe B, on retrouve le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo.

Composition des deux groupes

Groupe A

Ghana

Bénin

Côte d’Ivoire

Groupe B

Nigéria

Niger

Burkina Faso

Togo