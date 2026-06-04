Après Ibiza avec Ester Expósito, Mbappé rejoint les Bleus pour préparer le Mondial

Kylian Mbappé a quitté l’île d’Ibiza le 28 mai pour rejoindre le rassemblement de l’équipe de France, après trois jours de vacances en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito. Des photographies publiées mardi par le magazine espagnol Diez Minutos montrent le couple à bord d’un yacht, sur des jets-ski et attablés dans un restaurant de l’île, sans chercher à dissimuler leur relation.

Une relation officialisée en mars

Le capitaine des Bleus et la comédienne espagnole, révélée dans la série Netflix Élite, ont été vus ensemble pour la première fois fin février 2026 à Madrid. Leur relation a été considérée comme officielle en mars, après plusieurs apparitions communes à Madrid et à Paris, dont une sortie au rooftop de l’hôtel Pullman et des rendez-vous dans la capitale française lors de la Fashion Week. Ester Expósito, 26 ans, compte 24 millions d’abonnés sur Instagram et figure parmi les actrices espagnoles les plus médiatisées de sa génération. Ni l’un ni l’autre n’a publiquement confirmé leur relation.

Cap sur le Mondial américain

Mbappé est désormais en stage à Clairefontaine avec la sélection française. Les Bleus disputent deux matchs amicaux de préparation : contre la Côte d’Ivoire ce 4 juin, puis contre l’Irlande du Nord le 8. La France entrera en lice dans la phase de groupes du Mondial le 16 juin face au Sénégal, au sein d’une compétition coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Mbappé, qui avait remporté le titre en 2018 avec la France au Mondial russe, aborde cette édition comme l’un des favoris au titre de meilleur buteur du tournoi, après avoir inscrit 25 buts en Liga cette saison avec le Real Madrid.