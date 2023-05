Dans le cadre des préparatifs de la Coupe des Nations de l’Union des Fédérations ouest africaine de football (UFOA) de la zone B des moins de 20 ans Dames (Can UFOA-B U20 Dames), les Amazones U20 dames du Bénin ont livré ce mardi 16 mai 2023 au stade Kégué de Lomé, un match amical contre les Eperviers U20 dames du Togo. A l’issue de la rencontre, les Béninoises se sont imposées aux Togolaises par le score de 2 buts à 1.

Les deux buts béninois sont l’œuvre respectivement de Kadidjatou Imorou à la 13e minute et de Milhad Sadikou sur pénalty à la 39e minute. Le seul but des Togolaises a été marqué à la 82e minute par Tatiana Kayaba. Rappelons que les deux sélections nationales féminines se préparent activement pour la première édition de la Coupe des Nations UFOA-B U20 Dames qui aura lieu au Ghana du 20 mai au 03 Juin 2023. Le Bénin évoluera dans le groupe A en compagnie du Ghana (pays organisateur) et de la Côte d'Ivoire. Toujours avant leur rencontre amicale contre le Togo, les Amazones U20 du Bénin ont reçu une forte délégation de la Fédération béninoise de football (FBF) qui leur a donné de nouveaux équipements.