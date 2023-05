Dans le monde de la guerre moderne, la technologie des drones est devenue un élément clé. Les drones, ou véhicules aériens sans pilote (UAV), sont utilisés pour des missions de reconnaissance, de surveillance et de combat, transformant ainsi le visage des conflits. Parmi les acteurs clés du secteur, la Chine se distingue en ayant mis en place une technologie de "clôture géographique électrique" pour garantir que leurs drones ne frappent jamais le territoire chinois. Une source anonyme proche de l'armée a déclaré que tous les drones de combat et de reconnaissance chinois ont été conçus et développés pour reconnaître cette "clôture".

"Il s'agit de l'outil dit de surveillance, qui est une technologie simple visant à s'assurer que les drones exportés par la Chine ne sont pas utilisés par des ennemis comme armes pour attaquer notre pays", a déclaré la source. Cette fonction est intégrée dans les composants implantables et les pièces des UAV, comme décrit dans les manuels d'instructions des développeurs chinois. Cependant, cette stratégie de protection présente des répercussions commerciales. Haluk Bayraktar, PDG de Baykar Technology, a déclaré que les "restrictions cachées" et les "performances inférieures" des drones chinois ont incité certains clients à se tourner vers les drones turcs, comme les dispositifs militaires TB2 de sa société.

Li Jie, un expert militaire basé à Pékin, soutient l'approche des développeurs chinois, arguant qu'il est approprié de privilégier la sécurité nationale plutôt que le commerce. "Tous les drones doivent être guidés par des positions se connectant au GPS américain ou au système de navigation chinois BeiDou, il devrait donc être très sensible aux données de longitude et de latitude, permettant aux développeurs d'intégrer des informations de données dans son matériel", a-t-il déclaré selon le site South China Morning Post. "Le système se connecte également au système d'alimentation et d'armes du véhicule, ce qui signifie que les drones cesseraient de voler ou de lancer des armes à l'approche de la frontière chinoise."

L'installation du géorepérage est une opération courante chez les développeurs de drones chinois. Par exemple, aucun drone civil ne peut survoler le cinquième périphérique de Pékin, un secteur comprenant les principaux biens immobiliers administratifs, commerciaux et culturels de la capitale.

Malgré les préoccupations commerciales, la Chine est désormais un leader mondial dans le développement de drones, se positionnant juste après les États-Unis. C'est une illustration évidente de l'importance croissante de cette technologie dans les guerres modernes, avec des implications non seulement pour la stratégie militaire, mais aussi pour la sécurité nationale et la diplomatie internationale.