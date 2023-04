Le gouvernement russe prévoit d'investir près de 2,22 milliards d'euros dans le secteur des drones d'ici 2030, selon le vice-premier ministre russe, Andreï Belooussov cité par Tass. Cette annonce a été faite lors d'une réunion portant sur le développement et la production de drones en Russie. L'objectif est de soutenir la croissance de cette industrie et de répondre à la demande croissante pour ces technologies à la fois au niveau national et international.

Pour cette année, le gouvernement russe prévoit d'allouer environ 48,88 millions d'euros à la commande de drones, dont 28,88 millions d'euros proviendront du budget fédéral. Entre 2024 et 2026, la commande publique potentielle pour les drones atteindra 1,02 milliard d'euros. D'ici 2030, la Russie envisage d'investir près de 200 milliards de roubles (2,22 milliards d'euros) dans ce secteur en pleine expansion.

D'après le vice-premier ministre, la demande pour les drones atteindra près de 11,11 milliards d'euros d'ici 2030. Sur les trois prochaines années, cela représentera la production de 240 000 drones de tous types, dont 5 000 appareils moyens et lourds. En ce qui concerne l'horizon 2030, le pays prévoit la production de 670 000 drones, dont 16 000 de taille moyenne et lourde. Cette initiative montre l'engagement de la Russie à développer et à investir dans les technologies de pointe et les industries émergentes.