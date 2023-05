Dans le contexte de guerres modernes, l'utilisation de drones a révolutionné les stratégies de combat. Cependant, ce que craint la plupart des grandes puissances, c'est une attaque coordonnée de plusieurs drones. Ces appareils étant difficilement détectables par les systèmes aériens, la tâche s'avère ardue pour tout pays qui en est la cible. La récente utilisation par Moscou de drones iraniens contre Kiev en a été une preuve. Pour faire face à ce genre de situation, l'US Air Force a élaboré le Tactical High-Power Operational Responder (THOR), un canon à micro-ondes capable de neutraliser simultanément plusieurs drones.

Le système THOR a été testé à grande échelle pour la première fois en avril dernier à la base aérienne de Kirtland au Nouveau-Mexique. Il a réussi à neutraliser un grand nombre de drones, une réalisation sans précédent pour le laboratoire de recherche de l'Air Force (AFRL). Adrian Lucero, responsable du programme THOR relayé par la presse, a déclaré que l'arme avait fait preuve d'une efficacité exceptionnelle pour désactiver les drones avec son faisceau large, ses puissances de crête élevées et sa capacité à suivre et à désactiver rapidement les cibles.

Malgré ces développements innovants, plusieurs questions demeurent. L'efficacité de THOR dans un environnement humide n'a pas été confirmée, et il y a des préoccupations concernant sa capacité à distinguer entre les systèmes électroniques alliés et ennemis.

La Chine elle aussi veut se défendre... contre ses propres drones

Pendant ce temps, la Chine a mis en place une technologie de "clôture géographique électrique" pour garantir que les drones fabriqués par le pays, ne frappent jamais le territoire chinois. Cette technologie est intégrée dans tous leurs drones de combat et de reconnaissance selon certains rapports, leur fournissant une protection supplémentaire contre l'utilisation potentielle de ces drones contre la Chine elle-même. De plus, bien que la clôture géographique électrique de la Chine offre une certaine protection, elle soulève également des questions sur le contrôle des drones à l'échelle mondiale.

Ces avancées technologiques mettent en évidence l'importance croissante des drones dans la guerre moderne et la nécessité pour les nations de continuer à investir dans des solutions pour contrer ces menaces. La course aux drones est loin d'être terminée, et l'avenir de la guerre moderne sera sans doute marqué par l'évolution de ces technologies.