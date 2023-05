Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang s’est exprimé sur les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Lors d’une rencontre, à Pékin ce lundi 8 mai 2023, avec l’ambassadeur américain Nicholas Burns, le chef de la diplomatie chinoise a estimé qu’il est nécessaire que les relations entre les deux puissances soient stabilisées. Cela, après que des « propos et des actes erronés » ont fortement détérioré ces dernières. L’information a été rendue publique dans un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

« Éviter une spirale descendante »

Selon le document, Qin Gang a fait savoir à l’ambassadeur américain que : « La priorité absolue est de stabiliser les relations sino-américaines, d'éviter une spirale descendante et de prévenir tout accident entre la Chine et les États-Unis ». Pour le chef de la diplomatie chinoise, « une série de paroles et d'actes erronés de la part des États-Unis depuis lors ont sapé l'élan positif durement acquis des relations sino-américaines ». L’occasion a également été pour le ministre chinois de demander à Nicholas Burns, que les USA révisent leur politique en ce qui concerne le traitement du dossier taïwanais. Il a par ailleurs fait part de son intention de voir les États-Unis arrêter d’aller à l’encontre du principe d’« une seule Chine ».

Pour rappel, les propos de Qin Gang interviennent plusieurs semaines après avoir réaffirmé la position de la Chine dans le dossier taïwanais. A ce moment, il avait déclaré que Pékin ne ferait aucune concession sur cette question. L'officiel chinois n’avait pas manqué de dénoncer les critiques occidentales, qui avaient qualifié leur logique d' « absurde » et de « dangereuse ». Cette déclaration du ministre chinois était intervenue dans un contexte de tension croissante autour de l’île, que la Chine considère comme l'une de ses provinces et qui bénéficie du soutien sans faille des États-Unis.