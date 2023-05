Le milliardaire américain Bill Gates à travers une de ses sociétés d'énergie nucléaire envisage de construire le premier mini-réacteur nucléaire britannique, mettant ainsi en concurrence directe le géant de l'ingénierie britannique Rolls-Royce. En effet, la société TerraPower, fondée par le célèbre milliardaire américain Bill Gates, a déclaré qu'elle envisageait de se positionner pour des contrats lucratifs de construction de "mini-nukes" britanniques de prochaine génération.

"Nous examinons actuellement l'opportunité [de déployer Natrium] au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a beaucoup à offrir dans le déploiement de nouvelles technologies nucléaires", a déclaré TerraPower a déclaré au Sunday Times. Selon des sources dignes de foi, contrairement à de nombreuses conceptions traditionnelles de SMR, l'usine de la société, appelée Natrium, utilise un système de stockage de chaleur à sel fondu qui lui permettra d'augmenter rapidement sa puissance de sortie aux heures de pointe. TerraPower fait rêver sur les capacités de ses réacteurs. Elle affirme que sa conception de réacteur à ondes progressives peut "fonctionner pendant des siècles avec du combustible à l'uranium non enrichi".

Rolls Royce en danger ?

Il faut préciser que la société a obtenu 830 millions de dollars (657 millions de livres sterling) lors de son dernier cycle de financement l'été dernier. Cependant, cette offre de TerraPower menace directement le projet de mini-nucléaires de Rolls-Royce. La société britannique fait face à une bataille pour faire approuver ses propres SMR par le gouvernement, après l'annonce d'un appel d'offres serait lancé pour les projets faite par le chancelier Jeremy Hunt. Pourtant, 210 millions de livres sterling d'argent des contribuables ont déjà été investis dans la proposition de l'entreprise.

Bill Gates vante son entreprise

Dans un article de blog, M. Gates a donné de la voix. Le fondateur de Microsoft a en effet déclaré que le travail de la société d'énergie nucléaire "a suscité l'intérêt du monde entier", citant des accords avec le Japon, la Corée du Sud et le conglomérat sidérurgique ArcelorMittal basé au Luxembourg. Bill Gates est un entrepreneur, investisseur et philanthrope américain est un milliardaire américain qu'on ne présente plus. Né en 1955 à Seattle, il est surtout connu pour avoir cofondé Microsoft, la société de logiciels la plus importante au monde, avec son ami d'enfance, Paul Allen.

Sous sa direction, Microsoft a lancé Windows, qui est devenu le système d'exploitation le plus utilisé au monde, et a révolutionné l'industrie informatique. Bill Gates est également connu pour sa philanthropie, ayant créé la Bill and Melinda Gates Foundation, qui vise à améliorer la santé mondiale et à éliminer la pauvreté dans le monde. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 100 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des personnes les plus riches du monde.