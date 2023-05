En Ukraine, les forces russes causent assez de dégâts à l’adversaire grâce aux chars vieillissants et obsolètes. C’est du moins ce que révèle un rapport qui met un accent particulier sur comment la Russie utilise efficacement ses chars et son blindage vieillissants. Il s’agit d’un document qui s’est focalisé sur des entretiens avec des officiers ukrainiens sur le terrain. Ceux-ci ont décrit les domaines dans lesquels la Russie s'est adaptée après son invasion initiale ratée l'année dernière.

Ce rapport qui est du Royal United Services Institute (RUSI) basé au Royaume-Uni indique que les chars russes fournissent aujourd'hui une protection efficace pour l'artillerie, la puissance de feu à longue portée et les raids rapides. « L'utilisation russe de l'armure a considérablement évolué pendant le conflit », ont notamment remarqué les auteurs du rapport.

Cette efficacité remarquée sur l’artillerie intervient dans un contexte où les chars russes avaient été violemment moqués sur la toile à cause de leur caractère ancien.« Alors que l'introduction de chars plus anciens tels que le T62 et le T55 sur le terrain a été moquée en ligne, ces véhicules sont largement utilisés dans le rôle de la fonction d'appui-feu offerte par les BMP et autres véhicules de combat d'infanterie (IFV) », a martelé le rapport.

On retient également du document que le recours fait par la Russie aux chars T80BV est dans le but « d'approcher rapidement le secteur cible, de tirer autant de coups que possible dans un court laps de temps et de se retirer ». Notons que ce rapport intervient alors que l’Ukraine pour sa part bénéficie du soutien militaire des Occidentaux. Plusieurs armes ont été fournies au cours de ces derniers mois par l’Alliance militaire (Otan) pour pouvoir vaincre la Russie.