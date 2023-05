Dans un discours prononcé vendredi dernier, le Président russe Vladimir Poutine a exprimé ses craintes concernant les intentions de l'Occident envers la Russie. Selon lui, les puissances occidentales tentent d'exploiter les différences ethniques et nationales pour créer des divisions au sein du pays. D'après l'agence de presse Reuters, Poutine a affirmé que l'objectif de l'Occident est de diviser la Russie en plusieurs États distincts. « Ils disent que la Russie devrait être divisée en dizaines d'États différents », a déclaré Poutine, soulignant les intentions prétendument malveillantes des acteurs occidentaux.

Poutine a également exprimé son point de vue sur les sanctions imposées à la Russie par l'Occident, arguant qu'elles renforcent plutôt l'unité nationale. Au lieu de diviser le peuple russe, comme on pourrait s'y attendre, Poutine a affirmé que ces sanctions sont en réalité une force unificatrice. « Plus l'Occident nous impose de sanctions, plus la cohésion au sein de la société russe est grande », a-t-il déclaré.

La déclaration du Président russe suggère qu'il voit ces sanctions comme une épreuve qui renforce la détermination de la Russie et sa solidarité face à l'adversité. Il est convaincu que, contrairement aux intentions de l'Occident, ces défis renforcent la résilience de la Russie et l'unité de son peuple. Il faut toutefois noter que ces affirmations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Occident, exacerbées par la guerre en Ukraine.