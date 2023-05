Dans un monde toujours plus connecté, où les influenceurs et personnalités publiques ont une influence significative sur l'opinion et les comportements de leurs fans, il est essentiel que leurs recommandations soient basées sur des faits et des connaissances précises. Cependant, ce n'est pas toujours le cas, comme l'a démontré récemment un incident survenu en Côte d'Ivoire. La célèbre coach Hamond Chic, suivie par près de deux millions de fans sur Facebook, a récemment suggéré à ses adeptes d'utiliser la Betadine, un antiseptique, pour leurs toilettes intimes. Ce conseil, considéré comme imprudent par les professionnels de la santé, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont violemment critiqué la coach, tandis que d'autres sont venus à sa défense.

Le Ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire a choisi d'intervenir, rappelant l'importance de ne pas suivre aveuglément les conseils de personnalités sans qualifications appropriées dans le domaine de la santé. Cette affaire fait écho à un incident précédent dans lequel Camille Makosso, un influencer autoproclamé pasteur général, a prétendu avoir fréquenté une célèbre école militaire, avant d'être contredit par l'armée et de présenter des excuses publiques. Le Ministère a publié un communiqué expliquant pourquoi il est déconseillé d'utiliser la Betadine pour les toilettes intimes. Il a rappelé que pour les toilettes intimes, il est recommandé d'utiliser de l'eau simple ou de l'eau avec un savon doux à PH neutre.

La Betadine, en revanche, est un antiseptique destiné à un usage sur la peau et non sur la muqueuse rappelle le ministère. Son PH est instable et alcalin, ce qui en fait un choix inapproprié pour l'hygiène intime. "L'utilisation de la Betadine expose les femmes à des écoulements vaginaux ou des pertes vaginales incurables en raison de la destruction de la flore vaginale par ce produit. Ces infections peuvent évoluer vers des complications graves, notamment l'atteinte des trompes de Fallope et de leurs annexes, pouvant entraîner une stérilité" insiste le communiqu''e