La controverse continue de tourner autour de Camille Makosso, un pasteur ivoirien connu pour ses prises de position provocatrices sur les réseaux sociaux. Récemment, il a affirmé avoir été élève de l'Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville. Cette déclaration survient dans un contexte où Makosso arbore souvent des vêtements à motifs militaires, au grand dam des forces armées. Le Bureau d'Information et de Presse des Armées (BIPA) est rapidement intervenu pour réfuter ces allégations.

L'organisation a tenu à souligner le prestige de l'EMPT en tant qu'institution militaire africaine de renom et a exprimé son regret que Makosso tente d'établir un lien entre son parcours scolaire et cette école. Le BIPA a encouragé le public à consulter la liste des anciens élèves de l'EMPT, ajoutant que Makosso n'en faisait définitivement pas partie.

Le BIPA a ainsi révélé que Makosso n'a jamais été inscrit à l'EMPT de Bingerville et que son prétendu passage dans cette école n'est corroboré ni par les anciens élèves ni par les documents officiels de l'établissement. Face à cette réfutation, le pasteur, qui a souvent fait parler de lui sur les réseaux sociaux, a présenté ses plates excuses.

Dans une vidéo diffusée après l'annonce, il a reconnu s'être trompé, précisant qu'il avait seulement participé au concours d'entrée de l'école militaire sans jamais y étudier. Admettant son erreur, il a demandé pardon aux autorités militaires offensées par ses propos. Dans un post plus tard, il est encore allé plus loin en affirmant qu'il souhaite pouvoir éduquer ses enfants, et qu'il demandait à nouveau pardon. « Je vous demande pardon ayez pitié de moi le peu de force qui me reste est de me battre à assurer un avenir pour mes enfants, vous avez gagné je vous concède la victoire je suis faux, m€nteur, escr0c j’accepte tout mais de grâce laissez moi juste élever mes orphelins car si je perds la vie dans vos combats inutiles que deviendront mes orphelins. Les larmes aux yeux je vous demande pardon ils n’ont que moi seul. Le pauvre veuf camille makosso qui lutte pour ses orphelins. » a-t-il posté.