Le couronnement du roi Charles III, aura lieu le samedi 06 mai prochain, devant plusieurs dirigeants du monde entier. Cependant, certains objets qui seront utilisés, par le souverain britannique lors de la cérémonie, suscitent l’attention de plusieurs Sud-africains. Ces derniers exigent le retour de diamants sertis dans la couronne et le sceptre britanniques, qui avaient été extraits en Afrique du Sud, sous domination coloniale, il y a plusieurs années. Au nombre de ces pierres précieuses figure le Cullinan I, qui avait été extrait du Cullinan, un diamant qui pèse 3100 carats et extrait près de Pretoria.

Une pierre de 530 carats dans le sceptre royal

Un autre diamant, dénommé Cullinan II, avait été taillé dans la même pierre, et est incrusté dans la couronne impériale. Outre ces pierres, des Sud-africains demandent également la restitution du diamant connu sous le nom de Grande Étoile d’Afrique. Cette pierre qui est sertie dans le sceptre royal, pèse 530 carats et avait été découvert en Afrique du Sud en 1905. Dans une interview accordée au média britannique Reuters, l’avocat et militant, Mothusi Kamanga, a estimé que ce diamant « doit revenir en Afrique du Sud. Il doit être un signe de notre fierté, de notre héritage et de notre culture ».

« Je pense que de manière générale, les Africains commencent à réaliser que décoloniser, ce n'est pas seulement laisser aux gens certaines libertés, mais c'est aussi reprendre ce qui nous a été exproprié » a-t-il ajouté. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les diamants venant d’Afrique du Sud sont réclamés par le pays. Après la mort de la reine Elizabeth II, plusieurs appels s’étaient multipliés pour demander que la famille royale britannique restitue la Grande Étoile d’Afrique, le plus gros diamant blanc au monde. Dans un entretien accordé à CNN, Everisto Benyera, professeur de politique africaine de l'université d'Afrique du Sud, avait déclaré que : « toute transaction coloniale est illégitime et immorale » avant d’ajouter que : « Selon nous, tant les gouvernements du Transvaal et de l'Union d'Afrique du Sud que les syndicats miniers de l'époque étaient illégaux ».