Les États-Unis ont, à l’instar de plusieurs pays occidentaux, accepté de livrer de l’armement à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Au nombre de ces armes figurent les chars Abrams, qui sont de dangereux véhicules blindés. Cependant, les USA craignent d’envoyer leurs chars sur le sol ukrainien. En fait, les responsables américains craignent que les forces russes ne capturent ces chars pour exploiter les technologies qui s’y trouvent. Ainsi, ces dernières qui sont sensibles sont supprimées desdits chars. D’après plusieurs experts ou responsables militaires, il s’agit d’une précaution nécessaire, dans le cas où les Russes arriveraient à capturer un de ces chars et exploiteraient ces technologies à des fins de renseignements.

Des armes avaient été modifiées par les USA

Selon Colin Smith, un expert de l'armée russe au RAND Corp. « cela peut ou non présenter des opportunités pour la Russie de faire des tests dessus et de rechercher des vulnérabilités ». Il faut dire que ce n’est par la première fois que le gouvernement américain modifie les armes. Plusieurs autres types d’armes américaines ont été modifiées par le gouvernement et envoyés à d’autres gouvernements étrangers. Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs mois après que les États-Unis ont promis une nouvelle aide militaire à l'Ukraine.

Les États-Unis avaient promis, vendredi 3 février, un apport militaire de 2,2 milliards de dollars (2 milliards d’euros) à l’Ukraine. Cette aide inclut des bombes tirées du sol qui pourraient doubler ou presque la portée de la capacité de frappe de Kiev. Il s'agit des GLSDB, des bombes de petit diamètre fabriquées par notamment par l'avionneur Boeing, pouvant parcourir jusqu’à 150 kilomètres et ainsi menacer des positions russes derrière les lignes de front. « Cela leur donne une capacité de plus longue portée (…) qui leur permettra de mener des opérations de défense de leur territoire et de reprendre leur territoire souverain » avait expliqué à la presse le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder.