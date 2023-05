Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé mercredi dernier avoir démantelé un réseau ukrainien « terroriste » en Crimée, quelques jours avant les célébrations militaires importantes du 9 mai en Russie. En effet, le FSB a dit avoir déjoué les activités du réseau de renseignement de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, qui prévoyait de commettre une série d'actes importants de sabotage et de terrorisme en Crimée. Sept individus ont été arrêtés et des engins explosifs et des détonateurs ont été retrouvés lors des perquisitions.

Les éléments constitutifs de la bombe seraient entrés sur le sol russe depuis la Bulgarie, selon le FSB. Selon les services de sécurité russes, ce réseau ukrainien visait notamment à commettre « des meurtres sur des hauts fonctionnaires » russes installés par Moscou dans la péninsule annexée de Crimée. Le gouverneur installé par Moscou en Crimée, Sergueï Aksionov, a indiqué sur Telegram que ce réseau souhaitait viser « la direction (politique) de Crimée et des infrastructures ». Selon ce responsable local, les personnes qui ont commandé ces crimes se trouvent à Kiev.

«Il ne fait aucun doute que les personnes qui ont commandé ces crimes se trouvent à Kiev», a-t-il dénoncé. Le FSB a précisé que le groupe arrêté était responsable d'un sabotage sur des lignes de chemin de fer en février dernier. La situation en Crimée est tendue depuis l'annexion de cette région par la Russie en 2014. Le gouvernement ukrainien et ses alliés occidentaux n'ont jamais reconnu cette annexion et accusent régulièrement la Russie de soutenir les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Cette arrestation intervient après une série d'incidents en Russie.