Depuis plusieurs jours, les rumeurs d'une possible séparation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez enflamment la toile et les médias. Face à ces allégations, la star portugaise du football a choisi de répliquer en postant sur Twitter une photo de lui embrassant sa femme avec un message clair : "Vive l'amour". Le couple le plus médiatique de la planète football est donc sous le feu des projecteurs une fois de plus. Les tabloïds avaient parlé de tensions au sein du couple depuis que Ronaldo a rejoint le club d'Al Nassr et s'est installé à Riyad, en Arabie saoudite. La presse portugaise a même ajouté que Georgina Rodriguez pourrait toucher 350 millions d'euros en cas de séparation.

Face à ces allégations, Georgina Rodriguez a répondu sèchement sur Instagram : "L'envieux invente la rumeur, le bavard le répand, et l'idiot y croit". Une réponse qui a visiblement inspiré Cristiano Ronaldo, puisqu'il a choisi de prendre la parole sur Twitter pour à son tour mettre les choses au clair.

En postant cette photo d'eux en train de s'embrasser, le footballeur portugais a souhaité répondre aux rumeurs qui circulent sur leur couple. Il a ainsi décidé de montrer au monde entier que tout allait bien entre eux et que leur amour était plus fort que jamais. Il faut rappeler que les deux tourtereaux sont ensemble depuis 2016. Depuis, ils ne cessent de se montrer très complices sur les réseaux sociaux, partageant régulièrement des photos de leur vie de famille.

Face à ces rumeurs de séparation, le couple a donc décidé de montrer une fois de plus sa force et son amour, mettant un terme aux spéculations. Reste maintenant à savoir si les médias vont se calmer et laisser les deux tourtereaux tranquilles. Mais il est probable que cette histoire ne soit qu'un énième épisode dans la vie très médiatisée de Cristiano Ronaldo.