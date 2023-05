Les médias ont rapporté une campagne de piratage dont a fait l’objet le gouvernement kényan. À en croire le média britannique Reuters qui a dévoilé l’information, il s’agirait d’une initiative en provenance de la Chine qui a visé huit des ministères et départements gouvernementaux du Kenya, y compris le bureau présidentiel. Le but serait ainsi d’avoir des informations sur la dette due à Pékin par la nation d'Afrique de l'Est.

Un analyste des renseignements consulté par le média britannique a montré à Reuters, des documents de recherche comprenant la chronologie des attaques, les cibles et fourni des données techniques relatives à la compromission d'un serveur utilisé exclusivement par la principale agence d'espionnage du Kenya. À en croire des confidences qui ont été faites par le bureau présidentiel du Kenya, le gouvernement avait été la cible de « fréquentes tentatives d'infiltration » de la part de pirates informatiques chinois, américains et européens.

Ce responsable a tout de même tenu à faire remarquer qu’aucune attaque n’a abouti. « En ce qui nous concerne, aucune des tentatives n'a été couronnée de succès », réaffirme le bureau présidentiel du Kenya. Face à ces différentes accusations, les autorités chinoises sont montées au créneau pour s’inscrire en faux. L'ambassade de Chine en Grande-Bretagne a qualifié les accusations de « sans fondement », ajoutant que Pékin s'oppose et combat « les cyberattaques et le vol sous toutes leurs formes ». Notons qu’au cours de ces dernières années, la Chine a étendu son influence sur le continent africain. La puissance asiatique est tout de même souvent critiquée pour le coût croissant du service de la dette extérieure parfois imposé aux pays africains.