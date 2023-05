Le monde a été choqué lorsque Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce, mettant ainsi fin à leur mariage qui semblait être solide et durable. Les détails de ce divorce ont suscité l'intérêt du public, notamment en ce qui concerne la répartition des biens. Selon Forbes, Melinda Gates est partie avec une somme impressionnante de 6,3 milliards de dollars en actions, dont elle a déjà vendu près d'un quart. Cependant, derrière ces chiffres astronomiques se cachent les émotions complexes que Melinda a traversées pendant cette période difficile.

Dans une interview avec CBS News, Melinda Gates a révélé qu'elle avait ressenti toute une gamme de sentiments, allant de la tristesse profonde à la colère. Elle a avoué avoir eu des jours où elle était littéralement couchée par terre, se demandant comment elle allait pouvoir se relever et aller de l'avant. Malgré ces émotions intenses, Melinda a pris la décision de prendre un chemin différent et de repartir à neuf, sachant que l'annonce de leur divorce serait une surprise pour le monde entier.

Malgré la fin de leur mariage, Melinda Gates a souligné l'importance de maintenir une relation de travail productive avec Bill Gates, notamment en raison de leur engagement continu auprès de la Bill and Melinda Gates Foundation. Elle a admis qu'il n'était pas facile de travailler avec la personne dont elle se séparait, mais elle a fait preuve de résilience et a montré qu'elle était prête à donner le meilleur d'elle-même chaque jour. Melinda a déclaré que cette expérience lui avait rappelé que la fondation exigeait d'elle d'être au sommet de sa forme.

Alors que Melinda Gates se tourne vers l'avenir, elle a exprimé sa confiance dans sa capacité à guérir et à passer à autre chose. Elle a mentionné qu'il restait encore un processus de guérison à accomplir, mais qu'elle souhaitait sincèrement le meilleur à Bill Gates. Bien qu'elle ne considère pas encore Bill comme un ami, elle a déclaré que leur relation de travail restait productive et qu'elle prévoyait qu'elle le resterait. Avec optimisme, Melinda a déclaré être excitée par les opportunités qui l'attendent et par la vie qui se profile devant elle.