Deux Français interpellés pour un acte sexuel sur une plage de Phuket

Un couple de ressortissants français a été arrêté le 10 avril 2026 à Phuket, en Thaïlande, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo les montrant en train d’avoir des relations sexuelles sur une plage publique du district de Kathu. Les deux suspects, Halan et Nadia, tous deux âgés de 24 ans, ont été localisés en soirée dans un hôtel du quartier de Patong et placés en garde à vue par les agents du commissariat de Kamala.

Les faits se sont produits sur la plage de Layi Beach, dans le sous-district de Kamala, en présence d’autres touristes et baigneurs. Des témoins ont filmé la scène avant de la diffuser en ligne. C’est la viralité rapide des images qui a permis aux enquêteurs d’identifier le couple et d’organiser leur interpellation le soir même. Conduits au commissariat, les deux mis en cause ont reconnu les faits.

Une amende maximale et un dossier transmis à l’immigration

Le capitaine Wichit Hoiyeezee, responsable de l’équipe d’enquête du commissariat de Kamala, a conduit l’opération sous l’autorité du général Sinlert Sukhum, commandant de la police provinciale de Phuket. Les deux ressortissants français ont été inculpés d’acte indécent en lieu public en vertu de l’article 388 du Code pénal thaïlandais, qui prévoit une amende maximale de 5 000 bahts — soit environ 133 euros. Cette peine, plafonnée par la loi, a été appliquée dans son intégralité.

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Le dossier a été transmis au Bureau de l’immigration thaïlandais, qui examine la possibilité de révoquer les visas du couple. Dans ce cas, leur expulsion du territoire suivrait automatiquement.

Un précédent récent impliquant des ressortissants français

L’affaire survient moins de trois mois après un incident similaire à Phuket. Fin janvier 2026, deux autres touristes français avaient été filmés en train d’avoir des relations sexuelles à bord d’un tuk-tuk en circulation sur la colline de Patong. Identifiés sous les noms de Valentine Céline Johanne et Wesley Franck Crouzier, ils avaient écopé de la même amende de 5 000 bahts, avant d’être expulsés et inscrits sur la liste noire de l’immigration thaïlandaise pour une durée de dix ans.

La décision du Bureau de l’immigration concernant le couple interpellé le 10 avril est attendue dans les prochains jours.