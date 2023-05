Peu après le discours prononcé par le président français Emmanuel Macron, le petit-neveux de son épouse a été violemment agressé par des manifestants. Selon les informations rapportées par les médias sur cette situation, l’agression a eu lieu à Amiens. La victime du nom de Jean-Baptiste a été tabassé. Au total, six hommes et deux femmes ont procédé à la bastonnade du patron de la chocolaterie Trogneux. Les mis en cause qui sont toujours aux mains de la justice participaient en effet à une manifestation contre la réforme de retraite.

À en croire les confidences qui ont été faites par le père de la victime à la presse française, l’agression a eu lieu vers 22 heures ce lundi 15 mai. «Mon fils, qui habite au-dessus de la chocolaterie avec sa femme et ses deux enfants dont un bébé de deux mois, est rentré vers 22 heures», a expliqué Jean-Alexandre Trogneux. Ce dernier précise notamment que les personnes arrêtées étaient dans les rangs des gens qui étaient habitués à manifester devant l’hôtel de ville. « Ils faisaient partie d’un groupe de manifestants qui se rassemblent régulièrement devant l’hôtel de ville », indique-t-il.

Il est sorti de cette situation avec une blessure à la tête, au visage, au genou et aux doigts. Avant de prendre la fuite, les agresseurs auraient injurié, le président, son épouse ainsi que sa famille. « Que l’on nous foute la paix. La boutique ne fait pas de politique. On n’a rien à voir avec la politique économique et sociale menée dans le pays. Emmanuel Macron n’a aucune part dans notre commerce », a lancé le père de la victime au média. Rappelons que, peu avant, le président est intervenu dans le journal du 20 heures de TFI.