Afrique : les 10 monnaies les plus stables en avril 2026 face à la volatilité mondiale

Alors que les marchés mondiaux traversent leur période de turbulences la plus intense depuis 2022, dix monnaies africaines affichent en avril 2026 une résistance notable face au dollar américain. Le classement, établi à partir des données actualisées du calculateur Forbes, place trois pays du Maghreb dans le haut du tableau.

Un choc mondial qui redistribue les cartes

Le déclenchement du conflit en Iran au début de l’année a provoqué une onde de choc sur l’ensemble des marchés de matières premières. Selon le rapport Commodity Markets Outlook publié le 28 avril par la Banque mondiale, les prix de l’énergie devraient progresser de 24 % sur l’année, portés par la paralysie partielle du détroit d’Ormuz — point de passage de 35 % du commerce mondial de pétrole brut par voie maritime. Le Fonds monétaire international a révisé en baisse sa prévision de croissance mondiale à 3,1 % pour 2026, tout en relevant son estimation d’inflation à 4,4 %.

Dans cette situation, les pays africains importateurs nets d’énergie subissent une pression sur leur balance des paiements. La résistance d’une monnaie au dollar est devenue un indicateur direct de la capacité d’une économie à absorber ce type de choc sans recourir à la dépréciation.

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Le Maghreb domine le classement

Le dinar tunisien conserve la première place du classement avec un taux de 2,88 pour un dollar. La Banque centrale de Tunisie maintient depuis plusieurs années une politique de contrôle strict des flux de capitaux et un ancrage du dinar à un panier de devises dominé par l’euro, ce qui protège la monnaie des pressions externes à court terme.

Le dinar libyen se positionne en deuxième place à 6,34 pour un dollar. La monnaie libyenne tire sa valeur nominale de réserves pétrolières massives, bien que l’instabilité politique depuis 2011 continue de peser sur les capacités d’exportation du pays. Le dirham marocain complète le podium à 9,25, soutenu par un secteur exportateur diversifié — phosphates, tourisme, automobile — et par la politique monétaire cohérente de Bank Al-Maghrib.

Les monnaies d’Afrique australe portées par le rand

Le cedi ghanéen occupe la quatrième position à 11,14, après avoir regagné plus de 20 % en 2025 à la faveur de réformes budgétaires strictes et de recettes accrues tirées du cacao et de l’or, selon les évaluations de la Banque mondiale. Le pula botswanais (13,52) et la roupie seychelloise (13,53) suivent, leurs stabilités respectives reposant sur les exportations de diamants pour Gaborone et sur les revenus touristiques pour Victoria.

Le nakfa érythréen se négocie à un taux fixe administratif de 15,00, ce qui limite sa convertibilité sur les marchés internationaux sans refléter une économie ouverte. Le lilangeni swazi et le dollar namibien partagent la huitième place à 16,55, tandis que le loti du Lesotho clôt le classement à 16,58 — ces trois monnaies étant toutes indexées sur le rand sud-africain via la Zone monétaire commune, ce qui leur assure une stabilité mécanique liée aux mouvements de la première économie du continent.

Les dix monnaies africaines les plus stables face au dollar en avril 2026