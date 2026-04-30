Bénin : une femme blessée par balle à Parakou, son ex-époux suspecté

Un homme, maçon de profession, est soupçonné d’avoir ouvert le feu sur son ex-épouse, commerçante, jeudi 30 avril 2026 vers 19h50, au quartier Beyarou, dans le premier arrondissement de Parakou. La victime, atteinte lors de l’altercation, a été admise à l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) de Parakou.

Selon les informations rapportées par Fraternité FM de Parakou, les faits se seraient produits dans un climat de tensions persistantes entre les deux anciens conjoints après leur séparation. Une dispute aurait éclaté avant que l’homme ne fasse usage d’une arme à feu, blessant grièvement la femme.

Intervention des forces de l’ordre

Alertées, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’établir les responsabilités. À ce stade, aucune communication officielle n’indique si le suspect a été interpellé. La victime a été évacuée en urgence vers le HIA de Parakou où elle reçoit des soins. D’après Fraternité FM, son pronostic vital ne serait pas engagé.