L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été débouté devant la Cour d’Appel dans le cadre de l’affaire dite des écoutes. Ce mercredi 17 mai, il a écopé d’une condamnation de trois ans de prison dont un an ferme. Il exécutera en partie cette peine sous bracelet électronique. Il est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Cette décision vient ainsi confirmer celle qui avait été prononcée en première instance, le 1er mars 2021.

Il a été condamné au même titre que son avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Ils sont accusés d’avoir noué un «pacte de corruption» avec Nicolas Sarkozy en 2014. On retient de l’annonce qui a été faite par l’avocate de Nicolas Sarkozy qu’il contestera la décision devant la Cour de cassation. En plus de la peine qui a été prononcée contre l’ancien pensionnaire de l’Élysée, il fait objet d’une interdiction des droits civiques de trois ans.

Comme conséquence directe, ceci implique qu’il ne pourra exercer aucune fonction pendant les trois prochaines années. Il devient également inéligible sur la base de cette sanction pour la période. Ce n’est tout de même pas la seule affaire dans laquelle l’ancien patron de l’Élysée sera jugé. Il est attendu dans quelques semaines devant la justice de son pays dans le cadre de l’affaire «Bygmalion» dans laquelle il sera jugé de nouveau. Il s’agit d’une affaire qui implique trois anciens ministres. Elle est également liée d’une manière ou d’une autre à l’affaire des écoutes.