Plus d’une centaine d’entrepreneurs de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) ont visité ce vendredi 12 mai 2023 la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). La délégation conduite par son président, Christophe Eken a été accueillie à son arrivée à la zone économique spéciale par le directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), Laurent GANGBES et le directeur général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN), Létondji BEHETON.

A l’issue de la visite marquée par une séance d’explication à la salle maquette et la visite des usines de Soja, d’acajou et du Centre de formation aux métiers du textile de la GDIZ, le président de la CPCCAF s’est dit très impressionner par ce qu’il a vu. Il a indiqué qu’il a rencontré au cours de son séjour au Bénin plusieurs membres du gouvernement du président Patrice TALON.

« Tout le langage que nous avons entendu est un langage panafricain. Un langage de vision qui permet de dire que nous les africains, que nous sommes fiers » a -t-il laissé entendre. Quant à Frédéric Ronald, Vice-Président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix Marseille Provence (CCIAMP), il est très impressionné d’abord par la surface du projet GDIZ et ensuite les conditions de développement facilités par l’accès à l’énergie électrique, les infrastructures routières réalisées, la fibre optique, l’aménagement des zones d’habitation. « C’est très impressionnant de conception et d’intelligence de conception », a confié le Vice-président de la CCIAMP avant d’ajouter qu’« il y a une finesse d’analyse qui n’est pas celle qu’on observe d’habitude dans les projets qui sont proposés aux industries par le public ».

Fruit d’une Joint-Venture entre la République du Bénin et le groupe ARISE, la Zone industrielle de Glo-Djigbé fait aujourd’hui la fierté du Bénin partout dans le monde entier. Les investisseurs se bousculent pour trouver une place dans cette zone économique spéciale. Pour la première phase de 400 ha, 36 entreprises intervenant dans des secteurs tels que l’industrie textile, les motos électriques, la transformation de noix de cajou, de soja l’industrie pharmaceutique, sont déjà installées. Selon les Directeurs de la SIPI-Bénin et de l’APIEx, 20 investisseurs sont en attente d’être installés pour le compte de la seconde phase qui va démarrer incessamment.