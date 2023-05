La Russie a lancé une grave accusation contre l'Ukraine ce samedi 13 mai, affirmant que l'armée ukrainienne avait utilisé des missiles britanniques de longue portée Storm Shadow pour viser des cibles civiles dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, la frappe aurait été menée le 12 mai et aurait touché l'entreprise de produits polymères Polypak et l'usine de transformation de viande Milam dans la ville de Lougansk.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que des missiles air-air Storm Shadow, fournis au régime de Kiev par le Royaume-Uni, ont été utilisés pour cette frappe, malgré les assurances de Londres que ces armes ne seraient pas employées contre des cibles civiles. Suite à l'attaque, un incendie s'est déclaré sur le site des entreprises alimentaires et chimiques de Lougansk, causant des destructions d'immeubles résidentiels à proximité et faisant plusieurs blessés, dont six enfants.

La Russie affirme avoir abattu les deux avions ukrainiens qui ont tiré ces missiles. Cette accusation intervient alors que les tensions diplomatiques s'intensifient entre l'Ukraine et la Russie. Le Royaume-Uni est devenu cette semaine le premier pays à fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, une décision considérée par la Russie comme une « aggravation sérieuse » du conflit. L'Ukraine, de son côté, déclare achever ses préparatifs pour lancer une offensive visant à reconquérir les territoires occupés par Moscou dans l'Est et le Sud du pays.