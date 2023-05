Selon le dernier rapport du think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS), l'US Navy et l'US Air Force pourraient épuiser leurs stocks de munitions à longue portée de précision en seulement une semaine en cas de conflit avec la Chine autour de Taïwan. Cette situation est d'autant plus inquiétante que l'industrie américaine est incapable de répondre aux besoins d'une guerre de haute intensité contre une grande puissance, comme l'a montré le conflit en Ukraine face à la Russie. Le rapport appelle également à relativiser les commentaires sur le manque de munitions de même type des russes en Ukraine tout en relevant que les industriels russes produisent relativement rapidement de nouveaux missiles comme le missile de croisière naval Kalibr. Ce qui n'est pas le cas chez les occidentaux.

Le rapport du CSIS révèle également que les stocks de munitions des forces armées américaines sont largement entamés, y compris ceux de l'US Army, en raison du soutien accordé à l'Ukraine depuis un an. Cependant, la BITD américaine ne peut pas recomposer ces stocks de manière dynamique. Les militaires américains n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme devant le Congrès depuis plusieurs années concernant les stocks de munitions. Ce rapport invite donc les états-majors, le Congrès et les industriels américains à accroître leurs capacités de production industrielle et les stocks de munitions pour faire face à un conflit potentiel majeur.

Cependant, il invite également à questionner la pertinence du modèle doctrinal employé par les armées occidentales, basé sur des systèmes d'armes très performants mais également onéreux et surtout complexes, donc longs à produire. Les enseignements issus de la guerre en Ukraine doivent désormais donner lieu à une profonde réorganisation de la base industrielle et technologique de défense américaine. Selon le rapport du CSIS, il est nécessaire de reconstituer les stocks de munitions et de redimensionner les stocks stratégiques de matière première afin de permettre un redimensionnement de l'outil industriel adapté aux besoins prévisibles en cas de conflit.