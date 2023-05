Ce lundi 29 mai, l’Ouganda a décrété une loi qui risque de faire couler beaucoup d’encre et de salive au sein de la communauté internationale. Il s'agit d'une loi concernant l'homosexualité qui a été rédigée par le parlement ougandais. L’information a été publiée sur le compte Twitter de la présidence ougandaise. Depuis un moment, les autorités du pays de l’Afrique de l’Est ont enclenché divers mécanismes pour restreindre la pratique de l’homosexualité qui est contraire aux valeurs traditionnelles et historiques du pays. Yoweri Museveni, le président de la république a donc édicté cette loi pour se conformer à la vision de son parlement

Face à la posture de l’État ougandais en ce qui concerne l'homosexualité, des pays comme les USA et des organisations telles qu’Amnesty International ont haussé le ton et ont vivement critiqué le projet de loi. En mars dernier, la Maison-Blanche avait même menacé l’Ouganda de sanctions économiques. En ce moment, la loi prenait forme et elle n’attendait plus qu’à être entérinée par le parlement. Devant les injonctions de la communauté internationale, le président Museveni avait demandé aux députés "d’édulcorer" le projet de loi en signifiant que le fait d’être homosexuel n’était pas un crime et que seules les relations sexuelles entre personnes de même sexe constituaient un délit. Cependant, les députés n’ont pas tenu compte des propositions du président.

Dans le texte il est clairement établi que l’homosexualité est contraire aux valeurs cardinales de l'Ouganda. "En tant que parlement ougandais, nous avons tenu compte des préoccupations de notre peuple et légiféré pour protéger le caractère sacré de la famille (...) Nous sommes restés fermes pour défendre la culture, les valeurs et les aspirations de notre peuple" a déclaré dans un communiqué Anita Among, la présidente du parlement suite à la promulgation de la loi par le président Museveni.