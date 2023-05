Microsoft, la célèbre entreprise américaine de technologie, continue de révolutionner le monde de la recherche en ligne. Des mois après avoir intégré de l'intelligence artificielle générative à son moteur de recherche Bing, la firme de Redmond a mis fin à la liste d'attente pour tester son chatbot. Malgré les inquiétudes autour des déploiements rapides de cette technologie, Microsoft a réussi à séduire plus de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et multiplié par quatre le nombre d'installations de l'application mobile depuis le lancement.

Grâce à l'ajout du dernier modèle de langage de la start-up californienne, GPT-4, Microsoft a transformé la recherche en ligne en un dialogue avec un chatbot. Cette prouesse technologique a permis aux utilisateurs de Bing de converser avec la plateforme pour obtenir des réponses calibrées sur toutes sortes de sujets, allant du choix de la meilleure destination de vacances pour une personne allergique au pollen, jusqu'à un résumé de l'activité volcanique sur terre depuis dix ans.

Le vice-président de Microsoft, Yusuf Mehdi, s'est félicité des résultats obtenus en seulement 90 jours, avec plus de 500 000 conversations enregistrées entre les utilisateurs et le chatbot de Bing. «En 90 jours, nos clients ont eu plus de 500.000 conversations, et se sont servis de Bing pour obtenir des réponses calibrées sur toutes sortes de sujets, du meilleur endroit pour aller en vacances avec quelqu'un qui est allergique au pollen, à un résumé sous forme de tableau de l'activité volcanique sur terre depuis dix ans», a vanté Yusuf Mehdi.

Le dirigeant a également annoncé différentes améliorations censées transformer les interfaces numériques en « copilote » des internautes. Depuis peu, Bing est capable de générer des images et les utilisateurs pourront bientôt lui faire des demandes en images pour trouver des contenus similaires. Avec cette performance, on pourrait dire que Bing est entrain de prendre sa revanche sur Google, après des années de domination de son navigateur Chrome, de son moteur de recherche éponyme mais aussi de l'innovation dans l'intelligence artificielle.