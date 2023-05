La Chine et l’Inde continuent de se disputer le vaste territoire de l'Arunachal Pradesh. Au cours de ces dernières semaines, les deux puissances asiatiques sont revenues à la charge et revendiquent chacune leur autorité sur cette région. Pékin a d’ailleurs rebaptisé certains villages de cette zone. C’est le cas du village indien de Zemithang situé à la frontière de la Chine. Il est désormais appelé par la Chine « Bangqin ». Il s’agit d’un moyen pour Pékin de réaffirmer son autorité sur la zone. Dix autres sites de l’État indien ont subi en effet le même sort.

Les autorités indiennes n’ont tout de même pas hésité à monter au créneau pour dénoncer cette situation. Dans une déclaration, le porte-parole de la diplomatie indienne a fait savoir que, le vaste territoire de l'Arunachal Pradesh « est, a été et sera toujours partie intégrante et inaliénable de l'Inde ». Pour lui, les différents changements de noms ne pourront en rien influencer « cette réalité ». Rappelons que, depuis plusieurs décennies, les deux pays se sont toujours affrontés dans le but de maintenir leur souveraineté sur cette zone.

Rappelons que ce conflit vient s’ajouter à ceux qui opposent la Chine à plusieurs autres régions telles que Hong Kong, Taïwan. Au cours de ces derniers mois, le dossier taïwanais a suscité beaucoup d’inimitié entre les autorités chinoises et américaines. Pékin qui continue de réaffirmer son autorité sur l’île, manifeste régulièrement son opposition aux soutiens des dirigeants américains à Taïwan.