La fille du célèbre chanteur et acteur américain Jamie Foxx, Corinne Foxx, a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur l'état de santé de son père après que la presse ait annoncé que la famille se préparait au pire. L'actrice de 29 ans s'est rendue sur son compte Instagram pour partager une "mise à jour de la famille" via sa story (cliquez pour voir la publication) concernant l'acteur de 55 ans, connu notamment pour son rôle dans le film "Ray" mais aussi comme un musicien.

Corinne Foxx a partagé une capture d'écran d'un reportage alléguant que la famille de Jamie Foxx "se préparait au pire". Elle a alors répondu en déclarant qu'elle était "triste de voir à quel point les médias se déchaînent". Elle a ensuite donné des nouvelles plutôt rassurantes sur son père en déclarant : "Mon père est sorti de l'hôpital depuis des semaines, en convalescence. En fait, il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de tous !". Le message de Corinne Foxx s'est terminé en taquinant : "Nous avons également une annonce de travail passionnante à venir la semaine prochaine ! 😉".

Cela veut-il dire que tout est rentré dans l'ordre pour Jamie Foxx et sa famille? Difficile d'être affirmatif mais une chose est sûre les prochaines heures et les prochains jours nous permettront d'avoir les informations exactes. La semaine dernière, Jamie Foxx avait rompu son silence après avoir vécu une "complication médicale" non divulguée à la mi-avril. Au moment de cette "complication médicale", Corinne Foxx avait partagé une déclaration maintenant supprimée disant que son père était "déjà sur le chemin de la guérison" grâce à "une action et des soins rapides". Jamie Foxx tournait alors son prochain film "Back in Action", qui partage la vedette avec Cameron Diaz.