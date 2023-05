Dans le milieu du showbiz, les rumeurs sont monnaie courante et peuvent rapidement prendre des proportions démesurées. Récemment, une rumeur concernant l'état de santé de l'acteur et chanteur américain Jamie Foxx a semé le doute et l'inquiétude parmi ses fans. Toutefois, son amie proche et co-star, Garcelle Beauvais, a tenu à mettre les choses au clair. Garcelle Beauvais, une actrice de renom âgée de 56 ans, a évoqué les rumeurs persistantes selon lesquelles Jamie Foxx serait "sur le point de mourir" en raison de récents problèmes de santé.

Lors d'une interview accordée au magazine People, elle a réagi à ces spéculations qui ont enflammé la toile. Il faut rappeler que Jamie Foxx, âgé de 55 ans, avait été hospitalisé le mois dernier en raison d'une "complication médicale", selon une déclaration partagée par sa fille Corinne. Interrogée sur sa capacité à adresser ses meilleurs vœux à Jamie, Garcelle Beauvais a répondu sans hésitation : "Oui, bien sûr." Elle a également exprimé sa tristesse face à la propagation de cette horrible rumeur sur la santé de son ami.

"J'ai parlé à la famille, et je ne veux pas en dire beaucoup parce que ce sont eux qui le disent, mais ça m'a brisé le cœur que cette horrible rumeur [sur la santé de Jamie] courait partout", a déclaré la star. Elle a souligné qu'il était essentiel d'obtenir les bonnes informations et que les gens ne devraient pas se laisser emporter par de telles rumeurs, car elles peuvent être blessantes pour de nombreuses personnes. Garcelle Beauvais a rencontré Jamie Foxx lorsqu'ils ont joué ensemble dans la série télévisée "The Jamie Foxx" de 1996 à 2001.

Leur amitié s'est renforcée au fil des années et ils ont même collaboré de nouveau en 2013 dans le thriller d'action politique "White House Down". Le lien qui les unit dépasse donc les frontières du monde du spectacle. Pour rappel, Corinne, la fille de Jamie Foxx, a révélé dans une publication Instagram supprimée depuis que son père avait connu une "complication médicale" le 12 avril. Heureusement, grâce à une action rapide et à une grande attention, il a pu se rétablir. Toutefois, aucun détail supplémentaire sur cette complication n'a été partagé.

Face aux multiples rapports sur la santé de Jamie Foxx, Corinne, âgée de 29 ans, a également pris la parole sur Instagram pour donner des nouvelles rassurantes. Elle a démenti les rumeurs en déclarant que son père était sorti de l'hôpital depuis des semaines et qu'il était en convalescence. Mon père est sorti de l'hôpital depuis des semaines, en convalescence. En fait, il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de tous !", a affirmé la fille de l'acteur, elle-m6eme actrice. Elle a même précisé qu'il jouait au pickleball la veille, montrant ainsi qu'il se porte bien. Corinne a exprimé sa gratitude pour les prières et le soutien de tous.