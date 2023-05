L'univers du Jiu-Jitsu brésilien est en ébullition depuis que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a récemment fait parler de lui en remportant une médaille lors d'une compétition. Sa victoire a suscité l'admiration de nombreux passionnés d'arts martiaux, dont le célèbre animateur de podcast Joe Rogan. Dans une récente émission, Rogan a comparé les compétences de Zuckerberg à celles d'une légende du Jiu-Jitsu, suscitant ainsi des spéculations sur un potentiel affrontement entre les deux.

Le célèbre animateur Joe Rogan a même relayé un commentaire d'un internaute qui a lancé l'idée d'un combat entre Mark Zuckerberg et une autre figure du Jiu-Jitsu : Tom Hardy, l'acteur renommé. Sur Instagram, Zuckerberg a même répondu à ce commentaire en reconnaissant la proposition et en soulignant la différence de poids entre eux deux. Il a également fait l'éloge de la puissance et de l'habileté de Tom Hardy, le qualifiant de véritable bête dans l'arène des arts martiaux.

Article similaire Facebook: le FBI et Interpol s'opposent à un projet de Zuckerberg Le groupe Meta, qui détient Facebook, WhatsApp et Instagram, a récemment annoncé son projet de chiffrement de bout en bout pour les messages privés sur…

(La Nouvelle Tribune) (La Nouvelle Tribune)

L'idée d'un affrontement entre Mark Zuckerberg et Tom Hardy a rapidement fait le tour des médias et suscite l'excitation parmi les amateurs de Jiu-Jitsu. Alors que les détails concrets d'un tel combat restent incertains, l'engagement et la passion de Zuckerberg pour le Jiu-Jitsu brésilien sont indéniables. Si cet affrontement légendaire devait se concrétiser, ce serait sans aucun doute un événement très attendu dans le monde des arts martiaux, opposant le génie de la technologie à la renommée hollywoodienne. Pour l'instant, les fans devront se contenter de spéculer sur les possibilités de cette confrontation improbable.