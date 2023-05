La Chine a violemment réagi suite aux dernières déclarations du premier-ministre britannique Rishi Sunak. En effet, profitant d’une conférence de presse lors du sommet du Groupe des Sept (G7), le dirigeant britannique a tiré à boulets rouges sur la Chine. Il a notamment qualifié la Chine de défi mondial pour la sécurité mondiale et a déclaré que la Grande-Bretagne soutenait la « réduction des risques ».

« La Chine pose le plus grand défi de notre époque à la sécurité et à la prospérité mondiales, elle est de plus en plus autoritaire chez elle et affirmée à l'étranger. Il s'agit de réduire les risques, pas de découpler », avait-il déclaré. Ces mots n’ont pas été du goût de la Chine qui n’a tardé à monter au créneau pour répondre à Rishi Sunak. La première réaction est d’abord venue de la représentation diplomatique chinoise en Grande-Bretagne.

L'ambassade de Chine au Royaume-Uni a demandé au gouvernement britannique de cesser de « toujours danser sur l'air des États-Unis, de semer le trouble dans le monde et de créer la division et la confrontation ». Pour la diplomatie chinoise, celles et ceux qui n’avaient pas de préjugés sur la Chine pouvaient voir qu'elle était un « bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international ». Ce fut également l’occasion pour l’ambassade de faire remarquer que les États-Unis ainsi que d’autres pays provoquent ouvertement des affrontements.