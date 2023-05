Organisée dans le cadre de la Semaine de l'Europe qui se tient du 8 au 16 mai 2023, « La Route de l'Europe » est une activité qui a consisté à la visite des sites de mise en œuvre de plusieurs projets financés par des pays de l'Union Européenne. Cette visite a été effectuée ce jeudi 11 mai 2023, par l'ambassadrice de l’Union européenne, Sylvia Hartleif, l'ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy, l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin, Catharina Geertruda Maria Tjoelker-Kleve, l'attachée de coopération de la Belgique et le chef de mission adjoint de l'Allemagne.

La première étape de ''La Route de l'Europe '' est la visite du projet Safeveg. Safeveg-Afrique de l'Ouest est l'acronyme en langue anglaise de: ‹‹ des légumes sains produits localement pour les consommateurs de l'Afrique de l'Ouest ››. Il s'agit d'une action développée dans le cadre de l'initiative de l'Union Européenne sur l'innovation intelligente pour le développement et le climat par la recherche en agriculture, dont la durée de mise en œuvre est de 60 mois au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. L'objectif est d'améliorer la productivité des petits producteurs alimentaires, de réduire la sous-alimentation et de fournir aux populations, des produits cultivés dans un environnement totalement naturel en vue de leur garantir une meilleure santé dans un environnement sain.

La deuxième étape de cette activité est la visite de la Station de Traitement des Boues de Vidange (STBV) mise en œuvre par la Société nationale des eaux du Bénin (Sbee) sous financement de la coopération allemande à travers la KFW pour un montant de 11 millions d’euros. L'objectif est d’assurer un accès durable à l'assainissement et d’améliorer les conditions de vie, en réduisant les risques de maladies d'origine hydrique. Il intègre la construction d’une station de traitement de boues de vidange d'une capacité de 600 m3 /j ; l’aménagement de la route d’accès ; des mesures compensatoires (module de deux classes équipées, dispensaire, extension du réseau d’AEP et d’électricité pour les habitats proches) et répond à la nécessité de traiter les boues de vidange d’au moins 300 000 personnes de la commune d’Abomey-Calavi et de ses environs, avant leur dépôt ou rejet dans le milieu naturel. La technique retenue est un processus biologique par lequel les boues sont traitées sur des lits de séchage plantés. Il s'agit d'une des mesures prioritaires prévues dans le plan directeur des eaux usées de Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et Porto-Novo. Ce projet de développement de la Team Europe Initiatives permettra aux vidangeurs d’y dépoter 50 camions de 12m3 chaque jour. La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité qui est désormais responsable de l’exploitation de la STBV, a recruté un opérateur dénommé DELVIC, conformément à la décision du Conseil des ministres du 16 novembre 2022 pour l’exploitation de ladite station.





‹‹ Le renforcement de la capacité humaine est la construction d'un pays ››, affirme l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin. L'Université d'Abomey-Calavi a été le troisième point d'arrêt de la délégation de l'Union européenne, pour la présentation du programme Erasmus. Il s'agit d'un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2021-2027. Il offre de nombreuses possibilités aux étudiants, membres du personnel et établissements d'enseignement supérieur du monde entier, afin de renforcer leur capacité. Les ambassadeurs se sont ensuite rendus à Akassato pour la visite du projet PRERA. Il consiste à renforcer et moderniser le réseau de distribution de la Société béninoise d'énergie électrique (Sbee), afin de permettre son extension tant au milieu rural qu'urbain tout en contribuant au redressement financier de la société. Ce projet comprend deux composantes : un volet d'amélioration de l'accès à l'énergie en zone urbaine et péri urbaine via l'extension des réseaux de distribution des centres urbains de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique ainsi qu'un programme de raccordement en milieu urbain. Un volet d'électrification rurale permettant l'accès à l'électricité de localités rurales dans le département de l'Atlantique. Ce projet doit raccorder à l'électricité 65.000 ménages environ 440.000 personnes de la grande cité dortoir d'Abomey-Calavi et de 81 localités du département de l'Atlantique dont une localité lacustre (Ganvié) jusqu'à lors non connectée au réseau. Il s'agit également d'un projet d'atténuation au changement climatique. Plusieurs groupes électrogènes et autres modes d'électrification polluant seront abandonnés et des gains substantiels en termes d'émission de gaz à effet de serre doivent être réalisés.

Visite marathon des ambassadeurs

« La route de l'Europe » s'est achevée par la visite du Programme d'appui au secteur (Para) au Port Autonome de Cotonou (Pac) et au port de pêche. L'objectif général de ce projet est de contribuer à la création d'emplois durables et à l'augmentation des revenus des acteurs économiques et des ménages et à l'amélioration des équilibres macroéconomiques. L'objectif spécifique est d'améliorer la capacité du secteur à travers l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétence des acteurs. Les bénéficiaires finaux sont les salariés et contractuels travaillant dans le secteur ainsi que les acteurs économiques qui sont les clients du port. Les bénéficiaires intermédiaires sont entre autres les administrations de tutelle telles que le ministère des infrastructures et du transport ou les partenaires que sont la douane et la police navale.