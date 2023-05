La Russie a annoncé mercredi la vente d'un penthouse de luxe en Crimée, appartenant au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les fonds recueillis de cette vente seront utilisés pour financer la guerre en cours en Ukraine. L'annonce a été faite par l'agence de presse russe TASS et a été ratifiée par les responsables du Conseil d'État de Crimée. Vladimir Konstantinov, le président de la législature, a commenté cette vente en disant: "Bien sûr, ce n'est pas une grosse perte pour lui". La propriété en question est un appartement penthouse de trois pièces situé à Livadia, une célèbre ville côtière de Crimée. Les médias russes estiment la valeur de cette propriété à environ 800 000 $.

Le gouverneur de Crimée, Sergey Aksyonov, a annoncé la vente et a révélé que près de 60 autres propriétés appartenant à des personnalités publiques ukrainiennes seraient également nationalisées. Il a déclaré à la télévision d'État russe que les fonds recueillis seraient utilisés pour soutenir les opérations militaires, aider les familles des soldats tués et celles des hommes mobilisés.

Pour rappel, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a pris des mesures pour geler un certain nombre d'actifs russes. Selon la Commission européenne, la valeur totale de ces actifs a atteint 24,1 milliards de dollars à ce jour. La publication Welt am Sonntag a rapporté que jusqu'en décembre de l'année dernière, l'UE avait gelé des actifs privés russes d'une valeur de 18,9 milliards d'euros. Six mois plus tard, à la fin du mois de mai, la valeur des fonds gelés des oligarques a augmenté pour atteindre 24,1 milliards de dollars​​.

En outre, 1 473 hommes d'affaires russes et 205 entreprises sont désormais sous le coup de sanctions. Auparavant, l'ambassadeur de Russie à Varsovie, Sergei Andreev, avait évoqué le retrait d'argent des comptes de l'ambassade. Selon lui, la banque polonaise a fermé les comptes russes et a notifié la fin de la coopération​