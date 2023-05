Un tribunal moscovite a récemment décrété l'arrestation du réputé producteur cinématographique Alexander Rodnyansky et du metteur en scène Ivan Vyrypaev, tous deux accusés de "diffusion de fausses informations" à propos de l'armée russe. Actuellement hors du territoire russe, ces figures du cinéma et du théâtre ont publiquement dénoncé la guerre en Ukraine et se retrouvent désormais dans le viseur des autorités russes. Les audiences initiales se sont tenues le 27 avril, l'information n'ayant été divulguée par le tribunal que récemment.

Alexander Rodnyansky, influente figure de proue du cinéma russe, a quitté la Russie à la suite de l'offensive en Ukraine en février 2022 et a exprimé à maintes reprises son opposition à la guerre. Le ministère russe de la Justice l'a d'ailleurs désigné "agent étranger" en octobre 2022. Pour sa part, Ivan Vyrypaev, populaire dramaturge, metteur en scène et acteur, résidant et travaillant à Varsovie depuis plusieurs années, a également manifesté son désaccord face à l'initiative du président russe.

Selon les informations du service de presse du tribunal, Rodnyansky et Vyrypaev seront mis en détention dès que les autorités russes parviendront à les appréhender ou à obtenir leur extradition. Le ministère russe de l'Intérieur a de plus inscrit Vyrypaev sur la liste fédérale des personnes recherchées.

Rappelons que le 13 novembre dernier, un citoyen russe a été arrêté par le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB) sous l'accusation d'espionnage au profit de l'Ukraine. L'individu était soupçonné d'avoir transmis des images de plusieurs "fragments de plans de pièces d'avions de combat" à un Ukrainien.