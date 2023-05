Dans une récente déclaration, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que l’arme nucléaire serait accessible à tous les pays qui forment une alliance avec la Biélorussie et la Russie. Cette déclaration provocante a été faite lors d’une interview à la télévision russe. "Si quelqu'un se fait du souci - je ne pense pas que Kassym-Jomart Tokaïev [président kazakh] soit inquiet mais si jamais -, personne ne s’oppose à ce que le Kazakhstan et les autres pays aient des relations tout aussi étroites que celles que nous avons avec la Russie. C'est très simple. Il faut conclure une alliance avec la Biélorussie et la Russie, et c'est tout: l’arme nucléaire sera pour tous", a déclaré Loukachenko.

Il a ajouté que ce n'était que son opinion personnelle, mais il a souligné l'importance stratégique de saisir cette occasion unique d'unité. Cette déclaration intervient alors que Kassym-Jomart Tokaïev a souligné, lors du deuxième Forum économique eurasiatique, le phénomène de l'État-union (Russie-Biélorussie) au sein de l'Union économique eurasiatique (UEE). Il a relevé que l'intégration au sein de l'Union Russie-Biélorussie, où "même les armes nucléaires sont pour deux", différait du niveau d'intégration avec l'Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizistan.

L'accord de l'Union Russie-Biélorussie, signé en 1999 et entré en vigueur en 2000, prévoit une intégration étroite entre les deux pays. En mars dernier, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que, à la demande de Minsk, Moscou déployerait des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, à l'instar de ce que font les États-Unis sur le territoire de leurs alliés. Il est prévu que la construction d'un dépôt pour ces armes sur le territoire biélorusse soit achevée au 1er juillet.

Ce déploiement a déjà commencé, avec la livraison d'un système de missiles Iskander, capable de transporter des ogives nucléaires, à Minsk. En outre, la Russie a aidé la Biélorussie à moderniser ses avions pour l'éventuelle utilisation de munitions spéciales. Loukachenko a confirmé que le transfert d'armes nucléaires non stratégiques russes vers le territoire biélorusse était déjà en cours.